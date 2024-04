Sembra Rose Villain ma non è lei: è una star internazionale, l'avete riconosciuta?

Megan Fox irriconoscibile sui social. Reduce dalla partecipazione al Coachella e la separazione da Machine Gun Kelly , l'attrice ha condiviso alcuni scatti sul suo account Instagram, che la fanno apparire molto somigliante a Rose Villain (che ha commentato sui social scrivendo: "My girl") , con un look acqua e sapone che restituisce un'immagine più giovane della modella. Ma non è tutto.

Megan Fox e la chirurgia estetica

Alla popolare interprete di Hollywood piace cambiare look. Ad attestarlo le numerose immagine che Megan ha condiviso nel suo accout Instagram, dove la si vede con i capelli prima tinti di rosa, poi di turchese. "Riparo i miei capelli, comprese le extension lunghe 65 centimetri", ha scritto nell’ultimo post. I più attenti non hanno potuto non notare i cambiamenti fisici della modella. La Fox, però, ha sempre negato di essere ricorsa alla chirurgia estetica se non per una mastoplastica additiva e una rinoplastica.