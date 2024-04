Elisabetta Canalis, domanda scomoda sugli ex e clamorosa risposta

Elisabetta Canalis, la domanda scomoda scatena i fan sui social

Da sempre Elisabetta è molto riservata quando si parla della sua vita privata, eppure nelle scorse ore ha fatto un'eccezione in tal senso, postando un'immagine in cui si legge: "Se i tuoi ex fossero tutti seduti insieme ad un tavolo, su cosa si troverebbero d'accordo?". Una domanda scomoda che ha trovato l'immediato commento ironico della showgirl: "Mia mamma mi segue su Instagram". Le parole sarcastiche della Canalis non sono passate inosservate, l'immagine ha infatti registrato migliaia di like nel giro di pochi minuti. Tra i tanti commenti che si leggono, c' chi ha scritto: "Un tavolo con Vieri e Clooney, diretta Instagram subito" ed ancora "Eh sì ragazzi, cosa ci siamo persi…! Beh, del resto, mica facile essere SEMPRE all’altezza del suo Vero Grande Amore…. gli Animali!", ma anche "Voglio immaginarmi un universo in cui si consumi questa scena, dove uno tra loro domandi: "Nespresso?" e l'altro risponda: "E amme che ca**o me ne frega amme, io c'ho il diesel".