Oriana Sabatini: "Non sapevo chi fosse Dybala". E svela la data del matrimonio

La prima intervista in Italia per Oriana Sabatini è a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin è arrivata lady Dybala che ha subito chiesto al pubblico di non sgridarla per come parla la lingua italiana. “Essere qui è un’opportunità incredibile per me e per la mia musica, visto che è la prima volta in Italia” - ha esordito la Sabatini che qualche mese fa ha prodotto il suo singolo “Para Sempre”. Subito l'argentina ha raccontato il suo incontro con Dybala, svelando alcuni dettagli inediti: "Non ho visto Paulo al concerto di Ariana Grande anche se tutti dicono che lì si è preso una cotta per me. L'ho conosciuto in un'altra occasione, durante le sue vacanze, Paulo non aveva molto tempo e ci siamo visti con gli amici insieme" - ha detto la Sabatini che ha poi aggiunto. "Ho pensato, questo succede una volta nella vita e invece Paulo è un ragazzo insistente e perseverante e così è iniziato tutto".