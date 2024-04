Totti lontano da Ilary: fuga in Australia con Noemi

Amore a gonfie vele per Francesco Totti e Noemi Bocchi. Dopo aver festeggiato la Prima Comunione di uno dei figli di lei, la coppia ha deciso di trascorrere alcuni giorni di vacanza in Australia. La compagna dell'ex capitano della Roma ha condiviso sui social alcuni scatti del viaggio, dove i due si vedono a Sidney, precisamente nell'incantevole cornice di Bondi Beach. La flower design ha condiviso alcune storie su Instagram dove la si vede in compagnia di alcuni degli animali tipici di quel Paese, come il koala ed il canguro. Pare che l'ex giallorosso abbia fatto questa trasferta non solo per puro divertimento, ma anche per siglare alcuni accordi commerciali in loco. Il giocatore ha condiviso una Instagram story dove si vede un tavolo con al centro un grande campo di calcio, un omaggio che gli australiani hanno fatto a Totti.