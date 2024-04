Totti-Blasi, colpo di scena sul divorzio: "Ci sono prove di un altro tradimento"

Francesco Totti e Ilary Blasi sono in procinto di incontrarsi di nuovo in tribunale. Il 19 aprile è fissata l'udienza riguardante la questione dei Rolex , mentre il 31 maggio si discuterà del divorzio , udienza in cui si attendono dei colpi di scena. Stando alle indiscrezioni riportate dal settimanale Gente, l'ex capitano della Roma avrebbe le prove dell'infedeltà della moglie in costanza di matrimonio, oltre la presunta relazione con Cristiano Iovino .

Totti, Ilary Blasi ha avuto un'altra relazione?

Quella del 31 maggio è quindi una data importante per il divorzio Totti-Blasi. In gioco c'è l'addebito, cioè la colpa della fine del matrimonio: chi verrà giudicato responsabile potrebbe dover risarcire l'altro. Oltre a Cristiano Iovino (che sostiene di avere avuto una relazione con Ilary Blasi durante il matrimonio della showgirl (lei ha sempre negato dicendo di aver preso con lui solo dei caffè), il giallorosso sarebbe pronto a presentare in aula le prove di almeno un'altra relazione extraconiugale della showgirl. La versione della Blasi invece è sempre rimasta la stessa: è stato il suo ex marito a tradire per primo ad iniziare una storia con Noemi Bocchi quando ancora erano sposati.