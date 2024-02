Totti e Noemi Bocchi, nuovo viaggio dopo le Maldive: la sorpresa a Hong Kong

Totti e Noemi a Hong Kong: la sorpresa ricevuta in hotel

Tra gli scatti condivisi dalla Bocchi sui social, anche quello della sorpresa ricevuta dall’hotel nel quale hanno deciso di alloggiare: due orsacchiotti personalizzati con i loro nomi, adagiati sul letto. Noemi ha poi condiviso con i followers l'impareggiabile vista mozzafiato (con tanto di giochi d'artificio) che si può godere dalla loro camera d'albergo. Nonostante i rumors, la coppia non conosce crisi ed è più affiatata che mai, come attestato anche dagli scatti postati dalla Bocchi nel corso del precedente viaggio fatto con Totti alle Maldive. Recentemente Ilary Blasi è tornata nuovamente a parlare delle cause della fine del matrimonio con il giallorosso nella sua autobiografia 'Che stupida', dove, a sorpresa, ha anche esteso un invito a cena, in famiglia, al suo ex marito.