Lutto per Federica Pellegrini: "Avete appena fatto in tempo a conoscervi"

Federica Pellegrini, il messaggio per la morte di Neve

A conclusione del suo dolce messaggio su Instagram, Federica ha proseguito: "Avete fatto appena in tempo a conoscervi (riferendosi alla piccola Matilde, ndr)…Salutaci Mafalda (stai attentooooo!!!)". Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio arrivati dai numerosi fan della sportiva. Nelle scorse settimane la Pellegrini è stata ospite del salotto televisivo di Verissimo, dove è tornata a parlare del difficile parto avuto: "Io in quel momento non sono riuscita a mantenere la calma e ho sofferto tanto. Ho avuto contrazioni violente e dolorose, dopo 48 ore ero esaurita. Mi sorreggeva lui, Matteo, perché non riuscivo a reggermi in piedi. Poi ho fatto l'epidurale, ma anche dopo questa ero indietro dalla spinta che doveva esserci. Abbiamo preso scossoni potenti, vedevamo i battiti andare su e giù. Poi i medici ci hanno detto che non aveva senso andare oltre e siamo andati in sala operatoria. Quando è nata, Matilde era tre chili e 900 grammi. E in quel momento tutto è passato in secondo piano”.