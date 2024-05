Gaia Lucariello, l'ultimo gesto social di lady Inzaghi: "Parla di noi..."

Dopo la festa per il ventesimo scudetto dell'Inter, Gaia Lucariello è tornata sui social. A corredo di alcuni scatti di coppia ripresi durante la festa in piazza Duomo per la vittoria del club nerazzurro, l'imprenditrice ha scritto: "E ho fatto un sogno che sembra vero… Ed io con te, per te, lo sai mi sento male. Che con te non c’è domenica normale….". Parole prese dal brano 'Ho fatto un sogno', composto da Madame, Tananai e Rose Villain, cantanti di fede nerazzurra, diventata colonna sonora delle celebrazioni di questi giorni.