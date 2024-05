Wanda Nara su Divas Play, l'OnlyFans latino: "Contenuti molto forti" e cifra folle

Wanda Nara ha annunciato nelle scorse ore sui suoi social che sarà ambasciatrice di una piattaforma di contenuti per adulti. La moglie del calciatore del Galatasaray Mauro Icardi, già showgirl e cantante oltre che imprenditrice, ha deciso quindi di cimentarsi in un nuovo progetto destinato a far discutere. "Voglio annunciare la firma del mio contratto per essere il volto di Divas Play Mundial. Il team che ha viaggiato in Europa per realizzarlo è incredibile", ha detto la conduttrice ai suoi numerosi follower che potranno così vederla in "produzioni molto forti". Entrando nel sito si vede la showgirl argentina in uno scatto sexy, sdraiata a faccia in giù e completamente nuda.