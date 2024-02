Wanda Nara, rivelazione hot sull'intimità con Icardi: "Mi piace sentire..."

Wanda Nara e Icardi: la rivelazione intima

Nelle scorse ore Wanda Nara ha svelato a TN Show alcuni retroscena riguardanti i rapporti intimi con Icardi. In occasione della presentazione del suo nuovo singolo, alla cantante è stato chiesto che musica amasse ascoltare quando è in intimità con il marito. Rispondendo con la schiettezza che la contraddistingue, la vincitrice di Ballando con le stelle 2023 ha risposto: "Nessuna. Mi piace sentire i miei suoni". In un'intervista alla trasmissione "Rumis", Wanda aveva raccontato la prima notte con Icardi: "Su quel materasso saranno passate duecento donne, ma dopo di me è stata la distruzione totale. Il materasso non gli serviva più. Ricordo il dolore che avevo in corpo il giorno dopo, perché non ero abituata a dare il massimo. Prendevo ibuprofene ogni quattro ore. Penso che se non avesse funzionato quella notte, tutto quello che è successo tra noi non sarebbe successo".