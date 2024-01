Wanda Nara, il video di "O bicho vai pegar": nuovo look e maglia Neymar

Wanda Nara con la maglia di Neymar per la nuova canzone

Wanda Nara è sempre più inarrestabile nonostante la delicata malattia che le è stata diagnosticata diversi mesi fa. L'imprenditrice e manager-moglie del calciatore del Galatasaray Mauro Icardi, ha condiviso con i suoi numerosi followers su Instagram un assaggio della sua nuova canzone, "O bicho vai pegar", che già dalle prime note sembra essere un successo annunciato. La location scelta da Wanda per girare il videoclip è stata una favela del Brasile, dove la Nara ha mostrato il suo nuovo look: treccine lunghe biondo platino. Per l'occasione lady Icardi ha indossato una maglia della nazionale brasiliana, più precisamente quella di Neymar, ex compagno di squadra di Icardi al Paris Saint-Germain. Alcuni fan hanno commentato sui social: "Sei la nostra Anitta", "Wanda, sei davvero unica" ed ancora "Con ogni nuovo progetto, cresci sempre di più".