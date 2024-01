Wanda Nara e il referto sulla leucemia: "Ecco perché l'ho condiviso"

Wanda Nara, la confessione sulla malattia

Nei giorni scorsi la Nara, per ricordare il 2023, ha pubblicato una gallery di foto dei momenti più importanti e significativi avvenuti nella sua vita durante l'anno appena trascorso. Tra queste immagini anche il referto della clinica dove le è stata diagnosticata una leucemia mieloide cronica. "È una nota vecchia. L'ho pubblicata io, non ho mai voluto pubblicarla e ora lo faccio, perché molti continuavano a dire che la mia malattia è una bugia. Ma in fondo, alcune persone sono così. Ma beh, ci sono persone che sono così. Così, quando Ballando con le Stelle è finito, l'ho fatto. Prima non volevo parlarne perché ero in gara e non me la sentivo", ha spiegato la showgirl. Una patologia che ha inizialmente fatto allarmare tutti, ma che Wanda sta tenendo a bada grazie alle cure.