Wanda Nara a Domenica In: Icardi, la malattia, Ballando con le Stelle

Wanda Nara e l'amore per Mauro Icardi

Nel corso dell'intervista nel salotto televisivo di Mara Venier, Wanda Nara ha speso delle parole bellissime nei confronti del marito, dicendo: "È sempre più bello, passano gli anni, ma è sempre più bello. Lui è 7 anni più giovane di me, poi è uno sportivo, ha il corpo perfetto, io non sono la parte sportiva della famiglia". Non si parla del periodo di crisi vissuto dalla coppia lo scorso anno, che è stato positivamente superato. L'ex calciatore dell'Inter e i figli di Wanda Nara hanno fatto una sorpresa alla finalista di Ballando con le Stelle, palesandosi nei giorni scorsi improvvisamente al suo cospetto mentre la concorrente era impegnata in sala prove con Pasquale La Rocca. Una lieta sorpresa, che ha tirato su il morale della Nara, che proprio nei giorni scorsi aveva confessato quanto le mancasse la famiglia. "Tutti i figli sono tornati a Istanbul, Mauro li gestisce da solo, è bravissimo. Io non pensavo che Ballando fosse così impegnativo, è veramente dura. Quando poi entri in gara ci tieni a fare bene", ha ammesso l'ex di Maxi Lopez...