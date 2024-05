Carlotta Ferlito e la malattia: l'ultimo struggente post dedicato alla madre

Carlotta Ferlito è tornata nelle scorse ore sui social con un toccante e struggente post dedicato alla sua mamma . L'ex campionessa di ginnastica artistica a commento di uno scatto in cui si mostra china sul letto di ospedale, intenta a baciare la mano della madre ha scritto: " A te che hai fatto sempre le cose giuste, mi assicurerò di fare anche per te tutte quelle sbagliate! “Le cose vanno come devono andare”, il tuo più grande insegnamento Mamma ". Ed ancora: "Morale: non fate le cose giuste, fate quelle che vi sentite, tanto ve la prendete in quel posto uguale (sdrammatizzo, mi aiuta a esorcizzare il dolore)".

Carlotta Ferlito, la malattia della madre ed il desiderio dell'ex ginnasta

La sportiva ha poi mostrato lo screenshot di una conversazione con una persona che le ha dato dei consigli su come affrontare questo difficile momento. "Tienile la mano, anche se sarà la cosa più dura che farai. Leggile una poesia che le piace, falle sentire il calore. Questo momento adesso ti sembrerà un buco nero, domani vedrai che nulla ti farà più paura" è stato il messaggio inviato via chat alla Ferlito, che ha replicato: "Infatti, spero solo di diventare invincibile a questo punto". Poi l'interlocutore misterioso ha proseguito scrivendo: "Lo sei già e ancora non lo sai. Quando tutto questo finirà, fai un biglietto per il posto che ti fa sentire meglio nel mondo. E portala con te nel tuo cuore proprio lì". Carlotta ha voluto successivamente condividere un altro messaggio che le è arrivato da una persona cara, che ha ricordato: "I tuoi genitori sono pieni di amore e tenerezza". La Ferlito è stata ospite dell'ultima puntata di Verissimo dove ha avuto occasione di parlare anche della malattia della madre affetta da Sla (Sclerosi Laterale Amiotrofica) e del difficile momento che sta attraversando: "Stiamo cercando di accompagnarla verso la sua fine, verso quella che sarà un'altra vita, nella maniera più serena possibile. Quando l'hanno sistemata nella sua stanza, ci hanno fatto uscire e lei ha detto ‘non mi trattate da stupida, non fate come se fossi un burattino, voglio essere cosciente'. Penso che il dolore più grande sia veder spegnere il volto della propria mamma, io sto vivendo questa cosa giorno dopo giorno".