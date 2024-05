Federica Pellegrini in costume 4 mesi dopo il parto: "Sembri quella di Atene..."

Prima foto in costume di Federica Pellegrini a quattro mesi dal parto della primogenita Matilde . Nelle scorse ore la Divina ha condiviso sul suo account ufficiale Instagram un post in cui la si vede a bordo piscina, mostrando una una silhouette invidiabile. " Slowly slowly ", ha scritto la campionessa a commento dello scatto che la ritrae in un costume intero pronta per entrare nuovamente in vasca. L'immagine pubblicata ha suscitato la reazione dei fan della nuotatrice, che numerosi hanno lasciato commenti di approvazione e sostegno.

Federica Pellegrini in costume dopo il parto: la reazione dei fan

Tra i tanti messaggi, si legge: "Fantastica e incredibile a così pochi mesi dal parto top", a cui fa eco il commento di un altro fan, che ha scritto: "Sei sempre e comunque la Divina, complimenti. Il podio è sempre il tuo" ed ancora "Sei meravigliosa davvero. Che fisico. Qui sei come alle Olimpiadi di Atene, incredibile". Federica Pellegrini è diventata mamma della piccola Matilde lo scorso 3 gennaio, dopo "due mesi complicati", come aveva annunciato sul suo profilo Instagram. A proposito del parto, la sportiva ha raccontato a Verissimo: "Ho avuto contrazioni violente e dolorose, dopo 48 ore ero esaurita. Mi sorreggeva lui, Matteo, perché non riuscivo a reggermi in piedi. Poi ho fatto l'epidurale, ma anche dopo questa ero indietro dalla spinta che doveva esserci. Abbiamo preso scossoni potenti, vedevamo i battiti andare su e giù. Poi i medici ci hanno detto che non aveva senso andare oltre e siamo andati in sala operatoria. Quando è nata, Matilde era tre chili e 900 grammi. E in quel momento tutto è passato in secondo piano".