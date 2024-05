Dani Alves, c'è vita dopo il carcere: nuovo progetto da imprenditore

Dani Alves guarda fiducioso al futuro nonostante sia in attesa del pronunciamento sui ricorsi di appello alla sentenza di condanna a 4 anni e mezzo di carcere per la presunta violenza sessuale nei confronti di una giovane nel bagno della discoteca Sutton di Barcellona nel dicembre 2022, presentati dal pubblico ministero e dalla parte civile. Dopo aver riconquistato il cuore della sua seconda moglie, la modella Joana Sanz , per l'ex calciatore del Barcellona è arrivato il momento di rimettere in sesto le sue finanze, creando una nuova società .

Dani Alves, dopo il carcere una nuova società

Come riportato da 'On Economía', la nuova società di Dani Alves si chiama OQP Sport & Management e si dedica alla gestione dei diritti d'immagine, alla consulenza e alla rappresentanza di sportivi. L'ex calciatore ha costituito la nuova impresa, di cui è amministratore e socio unico, lo scorso mese, mettendo un capitale sociale pari a 30mila euro. Prima di creare questa agenzia di rappresentanza, con la quale intende rimanere legato al mondo dello sport, Alves aveva aperto una società simile, la Flashforward, in cui l'amministratore unico era la prima moglie Dinorah Santa Ana. Non era l'unica società in cui erano soci, poiché insieme gestivano anche Cedro Esport. Il brasiliano continua inoltre a gestire la società immobiliare Bahia Ilheus e, in precedenza, ha avuto anche attività nell'ambito della ristorazione, moda e persino della montatura di occhiali.