Dani Alves non torna in carcere: ricorso vittima respinto

Dani Alves resta libero: respinto il ricorso della vittima

Il Tribunale di Barcellona ha deciso di respingere ufficialmente le istanze di opposizione presentate dalla pubblica accusa e dalla difesa della vittima. Dani Alves, condannato in primo grado a quattro anni e mezzo di carcere, potrà quindi restare libero fino a che la sentenza non diventerà definitiva. All'ex calciatore sono però stati sequestrati entrambi i passaporti, sia quello brasliano che quello spagnolo, per la paura che possa lasciare il paese. Gli è inoltre stato imposto l'obbligo di firma settimanale e la distanza di almeno mille metri dalla vittima, oltre al divieto di contattarla in qualsiasi modo.