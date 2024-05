Calafiori, baci a sorpresa e intervista interrotta dopo Bologna-Juve: la dolce 'invasione di campo'

Riccardo Calafiori è stato protagonista di un divertente fuoriprogramma nel recente post partita Bologna-Juventus . Mentre era intento a rispondere ad alcune domande di Giorgia Rossi per Dazn, l'autore della doppietta nel match contro i bianconeri è stato improvvisamente raggiunto dalla sua fidanzata, che lo ha baciato e abbracciato in diretta , regalando così ai telespettatori un simpatico siparietto. Un premio speciale per il calciatore durante la festa Champions del suo Bologna dopo l'ultima partita casalinga. La squadra di Thiago Motta vinceva 3-0 contro la Juve che ha poi rimontato nel finale, pareggiando i conti.

Chi è Benedetta, la fidanzata di Calafiori

Dopo l'inaspettato fuoriprogramma, sono in tanti a domandarsi chi sia la fidanzata di Calafiori che è sbucata in diretta su DAZN. Riccardo è "fidanzatissimo" con Benedetta, che non gli fa mai mancare il suo supporto allo stadio, sia in casa che in trasferta. Al momento non sono molte le informazioni sulla giovane sul cui profilo Instagram invece si trovano foto con il calciatore e numerosi messaggi d'amore tra i due. Da alcuni scatti condivisi sui social, la ragazza pare faccia la modella. I due si sono anche tatuati sulle dita una frase in giapponese: "Koi no Yokan", letteralmente "sentimento d'amore", ma a spiegare meglio il suo significato è stata Benedetta: "Incontrare qualcuno e sentire di essere destinati a innamorarsi a vicenda".