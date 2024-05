Fedez su un mega yacht per il GP di Monaco: quanto costa

Fedez prosegue la sua vita da scapolo dopo l'addio a Chiara Ferragni . Il rapper si è concesso alcuni giorni di relax a Montecarlo , per assistere al Gran Premio di Formula 1 di Monaco ma anche per darsi un po' alla bella vita, tra yacht di lusso e supercar. Momenti di leggerezza e brio documentati accuratamente sul suo profilo Instagram. Un'esperienza la sua all'insegna del lusso: dal viaggio a bordo di un jet privato all'arrivo in una location esclusiva. Insieme al suo team di collaboratori e amici ( tra cui Leonardo Del Vecchio, che si è intrattenuto brevemente con Charles Leclerc ), il cantante ha seguito l'evento di F1 da una posizione privilegiata, ovvero un maxi yacht ormeggiato a Port Hercule con vista sul circuito.

Fedez al GP di F1: l'esperienza extralusso

Direttamente dal suo lettino posto sul fly bridge, Federico Lucia ha condiviso sui social alcune storie dove si vedono alcuni momenti delle prove e delle gare. Ciò che in molti non sanno è che la tipologia di vacanza vissuta da Fedez viene offerta direttamente dagli organizzatori del Gran Premio di Monaco, che sul sito ufficiale dell'evento ne descrivono i dettagli. I pacchetti offrono una vacanza di due giorni (ma sono disponibili anche in una versione più estesa dal giovedì, come ha fatto il rapper). Le imbarcazioni esclusive offrono ogni tipo di servizio, dalla colazione continentale all'open bar 24h, fino ad arrivare al buffet gourmet per i pasti e ai maxi televisori presenti nelle camere. Gli ospiti sono accolti da personale multilingue, pronti a soddisfare ogni esigenza. Quanto costa l'esperienza? I prezzi partono da 2.450 euro a persona per il pacchetto da due giorni e salgono con l'aumentare della permanenza e con i diversi extra richiesti.