Chiara Ferragni e Fedez, rottura e blocco social: "Colpa di Naska"

Un gesto quello di Chiara e Fedez che fa pensare a nuovi dissidi da parte dei due (ex) coniugi. Inutile dire che sono tante le speculazioni fatte sui social, circa il reciproco defollow dei Ferragnez . C'è chi dice che Fedez si sarebbe infastidito per alcuni atteggiamenti della moglie o anche da persone che avrebbe iniziato a seguire sui social, una in particolare: il rapper milanese Naska . Al momento non ci sono conferme o spiegazioni ufficiali da parte dei diretti interessati. La coppia da mesi ormai vive in case separate. La prima a parlare del momento di crisi coniugale è stata l'imprenditrice digitale, nel corso della recente intervista a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio sul NOVE. A seguire, anche Fedez si è lasciato andare a qualche commento circa i motivi della separazione durante l'intervista rilasciata a Belve di Francesca Fagnani su Rai 2 .

Naska, la presunta lite con Fedez e il 'follow' di Chiara Ferragni

Secondo alcune indiscrezioni social sarebbe stato Fedez a togliere per primo il “segui” alla Ferragni e bloccarla. Ma che c'entra Diego Naska? Il rapper non starebbe per nulla simpatico a Fedez. I due, come ha confermato Vanity Fair, sono stati "coinvolti in una rissa davanti all’ingresso del Lucid, un nuovo locale milanese dove non si possono fare foto e dov'era in corso il release party del nuovo disco da solista di Tony Effe".

Sarebbe stato proprio questo avvicinamento social dell'imprenditrice a spingere Fedez al 'defollow', soprattutto perché secondo molti il motivo della lite tra i due avrebbe riguardato proprio motivi familiari, nello specifico i figli degli ex Ferragnez. "Naska non avrebbe mai parlato dei figli di Fedez, che l’ha aggredito, non c'è mai stato nessun insulto". Nessuno dei due rapper ha commentato la vicenda, ma la mossa social della Ferragni potrebbe aggravare ancora di più una situazione già in bilico.