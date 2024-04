Lucarelli, in arrivo il libro su Chiara Ferragni e Fedez: "Il vaso di Pandoro"

Selvaggia Lucarelli ed il libro su Chiara Ferragni e Fedez

“Per evitare di fare la fine dei Ferragnez bisognerebbe cominciare a chiedersi: ma non è che è stato tutto troppo facile?”, ha scritto la Lucarelli nel nuovo libro in uscita tra un mese. Anche la copertina del libro sui Ferragnez è molto eloquente: raffigura l'imprenditrice di spalle avvolta nella stessa stola indossata sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo 2023, con su scritto: "Pensati libera". La giornalista ha tenuto a precisare che in copertina non c'è solo la Ferragni: “Comunque non è vero che in copertina c’è solo lei. Se cercate bene c’è anche lui. Ma dovete conoscere il suo soprannome (quello che gli ho dato io) che tra l’altro fu profetico”. In passato la Lucarelli disse del rapper: "Come le falene, lui è ombroso, diffidente, con la cameretta dei giochi in cui chiudersi nel suo mondo rabbioso e infantile...è uno a cui piace il buio ma ha sempre bisogno di una fonte luminosa per orientare la bussola del suo successo. Come alle falene gli servono la luce della luna e del sole che tramonta, e quello sarebbe sano, solo che non capisce che il sole a un certo punto tramonta e bisogna saper scomparire e allora vuole anche la luce delle lampadine e di tutto ciò che brilla”.