Donnarumma papà, la tenera foto e il lieto annuncio con la maglia dell'Italia

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante sono in attesa del loro primo bebè. Nelle scorse ore i due hanno condiviso sui rispettivi account social uno scatto, dove si vede il calciatore, con indosso la maglia della Nazionale italiana e i guanti da portiere, intento ad abbracciare teneramente la compagna, che mostra il pancione, indicando così una gravidanza in atto già avanzata. Il portiere del Paris Saint-Germain e degli Azzurri ha commentato lo scatto: "Non vediamo l'ora d'incontrarti". Nella seconda immagine pubblicata, si vedono lui e lei sono di spalle, intenti a mostrare la divisa con le scritte "mamma" e "papà".