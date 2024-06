Dani Osvaldo, Elena Mannucci nuova fidanzata? Il gossip

Colpo di fulmine per Dani Osvaldo . Secondo quanto riferito dal settimanale di gossip Chi, l'ex calciatore della Juventus avrebbe una nuova fidanzata. Si tratterebbe della giornalista, modella e calciatrice italiana Elena Mannucci , incontrata in occasione di un'intervista a Firenze, dove l'ex calciatore è tornato da qualche settimana per rivedere le figlie Victoria e Maria Helena. Secondo quanto riportato anche da diversi media argentini, l'ex giocatore starebbe frequentando la 27enne mettendo così alle spalle il difficile momento vissuto di recente, confessato anche pubblicamente dall'argentino sui social.

Chi è Elena Mannucci

Volto del club Fiorentina in una tv locale, grazie alla sua bellezza Elena infiamma i tifosi dei Viola durante ogni collegamento. Dopo l'intervista con Osvaldo, Mannucci ha condiviso sui social la foto di una rosa rossa, uno scatto simile è stato condiviso dall'ex juventino. La 27enne vive a Firenze ed è una tifosa sfegatata della Fiorentina. "Ho la fortuna di lavorare per la squadra che amo", ha svelato, parlando del lavoro che svolge dal 2023 per la tv del club. Il padre di Elena è un allenatore di calcio. Elena ha iniziato a giocare con i maschi del del Bagno a Ripoli (sua città natale) per poi passare al calcio femminile. Centrocampista al Siena, dove ha vinto la Serie C, e alla Lucchese. Successivamente ha vestito le maglie dell'Empoli e del Sassari, poi quella della Pistoiese. In passato Osvaldo oltre che aver sposato Giannina Maradona è stato legato ad altre bellezze italiane, come Benedetta Mazza che per l'ex giocatore aveva addirittura traslocato in Argentina.