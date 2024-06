De Ligt, matrimonio 'segreto' in Olanda! Ma Annakee Molenaar rivela che...

Matthijs de Ligt e Annekee Molenaar si sono sposati venerdì pomeriggio, prima dei Campionati Europei, in un cerchio intimo a Broek in Waterland , città natale di Annekee. In una lunga intervista con Vogue Germany, Annekee ha raccontato che il matrimonio è stato più bello di quanto avrebbe mai potuto sognare, ma anche delle difficoltà incontrate nell'organizzazione delle nozze in considerazione delle variabili calcistiche del giocatore del Bayern Monaco. "In origine avremmo dovuto sposarsi a fine maggio , nel giorno del nostro anniversario. Poi sembrava che Matthijs avrebbe giocato la finale di Champions League e allora all'ultimo minuto siamo stati costretti a posticipare tutto", ha svelato la modella alla celebre rivista di moda.

De Ligt, i dettagli sulle nozze con Annekee Molenaar

Annekee ha poi proseguito: "Amo pianificare, Matthijs me lo lascia fare. Ho avuto fiducia che saremmo riusciti a organizzarci e ho lasciato scorrere le cose". Ed ancora: "E oggi, quando ci siamo sposati, è uscito per la prima volta il sole qui in Olanda. Le canzoni le ha scelte Matthijs, ama la musica. Con l'Europeo in Germania sembrava impossibile organizzare il matrimonio. Ma volevamo rendere tutto ufficiale e siamo diventati marito e moglie. Ecco perché abbiamo deciso di festeggiare prima con un gruppo ristretto in una cerimonia intima con parenti e pochi amici. Organizzeremo una grande festa di nozze in Toscana". Annekee e Matthijs si sono incontrati quando avevano 18 anni e presto hanno iniziato a parlare di nozze. "Quando ci siamo messi insieme, ci siamo subito confrontati con domande sul matrimonio e sui figli, soprattutto dopo esserci trasferiti a Torino, perché la famiglia era incredibilmente importante all'epoca". Dopo il primo anno di frequentazione, Annekee sapeva di voler sposare Matthijs e ora, sei anni dopo, si sono finalmente sposati. Un anno fa, il calciatore ha chiesto a sua moglie di sposarlo sulla spiaggia in Grecia. "Matthijs era così attento e ricordava tutto. Perché quando me l'ha chiesto, è stato perfetto. Solo noi due, a mangiare sulla spiaggia in Grecia al tramonto", ha ricordato la modella.