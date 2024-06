Morata-Alice Campello, dedica per l'anniversario: "Il mio desiderio più grande"

Amore a gonfie vele per Alice Campello e Alvaro Morata. Nelle scorse ore, in occasione dell'anniversario di matrimonio, il calciatore, attualmente impegnato in Germania per Euro 2024, ha condiviso una romantica dedica sui social per la moglie. A commento di uno scatto in cui si vedono i due sdraiati uno su l'altro su un lettino a bordo piscina, le parole del giocatore: "Buon anniversario amore della mia vita!!! Ogni giorno ringrazio per averti trovato, perché continuiamo come due bambini a guardarci negli occhi, per continuare a divertirci come facciamo". Poi ha proseguito: "Il mio più grande desiderio è invecchiare con te". Quindi ha concluso: "Grazie per esserci sempre. Ti amo da impazzire". La wag ha poi ricondiviso il post del calciatore sui social, commentando con emoticon raffiguranti faccine in lacrime e tanti cuori rossi.