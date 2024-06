Katie Boulter, furia in diretta contro De Minaur: "Spero mi stia sentendo"

Katie Boulter ha vinto il WTA di Nottingham e ha lanciato una frecciatina al veleno in diretta tv al fidanzato De Minaur . I due tennisti, che sono una coppia nella vita privata, hanno vinto un torneo nella stessa settimana. Ma stavolta l'australiano non ha raggiunto la sua compagna, che durante la premiazione nel post partita si è lasciata andare ad una simpatica sfuriata. Katie e Alex non sono famosi come Tsitsipas e Paula Badosa, ma la loro popolarità cresce di vittoria in vittoria. De Minaur, che è al numero 7 della classifica ATP, si è aggiudicato domenica 16 giugno il 9° titolo della carriera sull'erba di Hertogenbosch . Poche ore dopo anche Katie ha portato a casa a Nottingham il terzo torneo della sua carriera.

Boulter e la frecciata a De Minaur

"Il mio ragazzo non ha fatto il viaggio per venire qui. Pensavo lo facesse dopo la vittoria a S’Hertogenbosch. Stasera dovremo parlarne e vedere se staremo ancora insieme. Spero mi stia sentendo: dobbiamo parlare!”, ha detto Katie Boulter in diretta tv durante la premiazione a Nottingham, lasciando trasparire così tutta la sua incredulità e delusione per l'assenza del fidanzato sugli spalti. Lo scorso marzo De Minaur, dopo aver trionfato ad Acapulco prese un volo per gli USA, non andando alla prevista festa per la vittoria, per assistere alla finale a San Diego di Katie Boulter. In quell'occasione la tennista aveva detto: "Voglio fare un ringraziamento speciale al mio ragazzo. E voglio metterlo davvero in imbarazzo. Ha finito ieri sera a mezzanotte, ha preso un taxi alle 4,15 e ha preso un volo alle 6 per essere qui oggi. Ha fatto duemila chilometri. Quindi lo apprezzo molto".