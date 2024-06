Pippo Inzaghi e Angela Robusti sposi a Formentera: location e invitati

Filippo Inzaghi ha sposato la compagna Angela Robusti . Insieme da oltre sei anni, la coppia ha due figli: Edoardo, nato nel 2021 , ed Emilia, nata nel 2023 . Il loro primo incontro è avvenuto "per caso", come lui stesso ha più volte raccontato, ad una festa, dove a catalizzare l'attenzione dell'ex calciatore fu proprio l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. I due hanno pronunciato il fatidico "si" il 18 giugno nell'incantevole e romantica cornice di Formentera , in Spagna, alla presenza di 260 invitati. Per giurarsi amore eterno Pippo e Angela hanno scelto la chiesetta di Sant Francese. A documentare le nozze è stato anche il settimanale Chi, raccontando che dopo la cerimonia religiosa, i festeggiamenti si sono spostati prima al ristorante Bocasalina, poi all'Hotel Tahiti.

Pippo Inzaghi e Angela Robusti, nozze a Formentera: tutti gli invitati vip

Ad organizzare le nozze è stata Angela Robusti (di mestiere fa proprio la wedding planner, ndr), che per l'occasione ha scelto due differenti abiti nuziali: uno per la cerimonia in chiesa, l'altro per la festa. L'intrattenimento musicale al party è stato affidato a dj Pigna e il gruppo musicale Gipsy Kings, che hanno allietato e fatto ballare gli ospiti. Tra gli invitati anche il fratello di Pippo, Simone Inzaghi, l'allenatore Fabio Cannavaro e altri calciatori o ex campioni. Sui social sono spuntate le foto dei presenti al matrimonio tra cui Bobo Vieri con Costanza Caracciolo, Massimo Oddo, Massimo Ambrosini, Giuseppe Pancaro. Alle nozze anche Marco Masini che si è fatto immortalare in alcuni scatti con l'allenatore dell'Inter e la moglie Gaia Lucariello.