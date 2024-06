Diletta Leotta, i particolari dell'abito da sposa e quel dettaglio sul velo...

Diletta Leotta e Loris Karius si sono giurati amore eterno sabato 22 giugno sull'Isola di Vulcao , davanti a circa 260 invitati, tra i quali anche numerosi Vip. Così come documentato anche dalle immagini condivise sui social nelle scorse ore sia dagli sposi che dai molti ospiti, la romantica cerimonia si è svolta in una location d'eccezione con una vista mozzafiato sul mare e allestita per l'occasione con composizioni di fiori e rose bianche. La conduttrice di DAZN ha percorso un lungo tappeto bianco accompagnata dal padre, mentre lo sposo è stato portato sotto braccio dalla madre, davanti agli occhi emozionati dei presenti. All'altare anche la piccola Aria , la figlia della coppia nata lo scorso agosto, che è stata tenuta in braccio da Diletta e Loris.

Matrimonio Leotta-Karius: il messaggio d'amore sul velo di Diletta

Tra le curiosità legate al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius anche il messaggio che la presentatrice ha voluto far scrivere sul velo dell'abito nuziale: "Quello che ho sempre voluto". Stessa frase con cui ha poi commentato sui social una carrellata di romantiche e dolci immagini del matrimonio. Per il grande giorno la conduttrice si è affidata al fmoso marchio ad Atelier Emé. L'abito con gonna ampia dai motivi floreali si avvitava in un bustier e lunghe maniche in pizzo. Leggermente accollato sulla parte davanti, il vestito indossato da lady Karius era scollato sulla parte posteriore. I festeggiamenti si sono svolti presso il Therasia Resort, dove sono stati avvistati numerosi personaggi Vip, come Chiara Ferragni, Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti, Elisabetta Canalis, Elodie (che ha fatto la damigella d'onore), e Barbara Berlusconi. Nella stessa location, alla viglia delle nozze, gli sposi avevano organizzato un white party con tutti gli invitati, lasciandosi andare al divertimento prima del grande si.