Joana Sanz, perché non divorzia da Dani Alves: la verità sui social

Joana Sanz è tornata a far parlare di sé per alcune confessioni sulla sua vita privata fatte nelle scorse ore sui social. La modella e Dani Alves sono tornati insieme , nonostante la condanna del calciatore per violenza sessuale. La decisione della modella di perdonare il marito ha suscitato numerose critiche tra i suoi follower, che hanno espresso il loro disappunto sui social media. Di recente Joana ha cercato di spiegare la sua posizione riguardo l'amore e il matrimonio , dichiarando: " Non credo nel matrimonio. Invito tutti a sposarsi, a celebrare la festa, perché è un ricordo meraviglioso da avere, molto divertente e ancora di più se lo si condivide con i propri cari, ma per il resto è solo un pezzo di carta firmato ".

Joana Sanz e il divorzio da Alves: la confessione social

Dopo aver sottolineato quindi che, sebbene apprezzi l'idea della celebrazione e del ricordo legato al matrimonio per lei il vincolo matrimoniale non ha un significato profondo al di là del semplice documento legale, Joana ha poi proseguito dicendo: "Non è così facile divorziare quando il matrimonio non va da nessuna parte. Pensavo che fosse la stessa cosa, solo un foglio firmato e basta. Ma no, amori miei, è difficilissimo divorziare, quindi non sposatevi, a che serve?". Ed ancora: "Vivo nell'amore. Sono sempre innamorata, che sia con il mio compagno, con gli amici..., non importa quanto soffro, sono sempre innamorato. Cos'è la vita senza amore? È bello sentire l'amore dentro, questa sensazione". La vicenda ha polarizzato l'opinione pubblica, con molti che criticano la scelta della modella di rimanere accanto a Dani Alves, mentre altri sostengono che le decisioni personali dovrebbero essere rispettate, anche in situazioni complesse come questa.