Roberto Baggio e Andreina, anniversario di nozze: tenera dedica sui social

Roberto Baggio ha festeggiato il 35esimo anniversario di matrimonio con la moglie Andreina Fabbi . L'ex calciatore della Juventus, 57 anni, ha condiviso sul suo account Instagram una foto in bianco e nero delle nozze, accompagnata da una emoji a forma di cuore e la frase: " Oggi 35 anni più 7 di fidanzamento ". Stessa foto e parole condivise anche da Andreina nelle sue storie sul social network di condivisioni immagini. A seguire un breve filmato in cui si vede l'ex giocatore donare una splendida composizione di fiori alla consorte. La coppia ha tre figli: Valentina , nata nel 1990, Mattia , nato nel 1994, e Leonardo , nato nel 2005. La figlia di Baggio è un'esperta in comunicazione e social media manager del padre, mentre Mattia si definisce "chef per divertimento e per gli amici".

Roberto Baggio, l'amore per la moglie e la famiglia

"Mia moglie e i miei figli ci sono sempre stati, con i modi e le parole giuste. So che non è stato facile per loro: la condizione del calciatore ti porta spesso lontano da casa per molti giorni, eppure loro c'erano. E ci sono ancora, il nostro rapporto non ha mai smesso di essere intenso. La vita mi ha dato anche questo grande privilegio", aveva raccontato Baggio nel corso di una passata intervista a Vanity Fair. Poi aveva aggiunto: "Quando presi la decisione di smettere di giocare, da una parte ero felice perché sentivo che avrei smesso di soffrire per i miei dolori, dall'altra sapevo che andavo ad assumere un nuovo ruolo all'interno della famiglia, prendendomi responsabilità che, fino a quel momento, erano quasi tutte sulle spalle di mia moglie Andreina". Il 'Divin Codino', durante la partita tra Spagna e Italia, valevole per la seconda giornata del girone B di Euro 2024, è stato aggredito e rapinato nella sua villa ad Altavilla Vicentina. Sfortunati protagonisti dello spiacevole evento anche i suoi familiari. In queste ore sono venuti fuori ulteriori dettagli dell'accadimento. In merito alla vicenda sarebbero stati aperti due fascicoli: uno per rapina aggravata dall'uso di armi e sequestro di persona, in cui coinvolta ci sarebbe l'intera famiglia, l'altro per lesioni personali e relativo al solo Roberto Baggio, colpito con il calcio di una pistola. I malviventi si sarebbero intrufolati in casa armati e col volto coperto, approfittando di un guasto all'allarme dell'abitazione.