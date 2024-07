Buffon e Ilaria D'Amico, nuovo figlio in arrivo? Pancino sospetto e conferme indirette

Bebè in arrivo per Gigi Buffon e Ilaria D'Amico? Secondo quanto riportato dalla rivista Diva e Donna la giornalista sarebbe in dolce attesa ed i segni dell gravidanza sarebbero già visibili nelle recenti immagini pubblicate. Nonostante la notizia non sia stata ancora confermata ufficialmente dalla coppia, i rumors circolano con insistenza. Alcune fonti vicine all'ex portiere della Juventus e alla giornalista avrebbero confermato indirettamente l'indiscrezione. Per i personaggi famosi, annunciare una gravidanza è sempre una decisione delicata, e spesso le voci si diffondono prima che ci sia un annuncio ufficiale.

Secondo figlio per Buffon e Ilaria D'Amico?

Al momento, Ilaria D'Amico non ha rilasciato dichiarazioni in merito, lasciando quindi il dubbio sull'autenticità della notizia. Se confermata, però, sarebbe un lieto evento per la coppia, che aggiungerebbe un nuovo membro alla loro famiglia. La giornalista e l'ex calciatore della Juventus sono già genitori del piccolo Mattia Leopoldo, nato nel 2016, mentre dal precedente compagno Rocco Attisani, Ilaria ha avuto Pietro nato nel 2010. La giornalista è stata paparazzata mentre stava passeggiando per strada e dal suo mini abito nero si sarebbe intravisto il pancino. Buffon, invece, ha avuto due figli (Louis Thomas, nato nel 2007, e David Lee, nato nel 2009) dal matrimonio con Alena Seredova. Qualche mese fa, D'Amico è stata ospite al podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante, dove tra le altre cose, aveva parlato anche di sesso in gravidanza. La giornalista aveva detto: "Ma certo! Ma di che parliamo? Non c'è nessun tipo di problema secondo me: se ti va, assolutamente sì! E nessuno me l'ha mai fatta pesare questa cosa. Verso la fine aiuta anche a partorire. Per me è un grandissimo sì, ma sempre assecondando quel che sente la mamma".