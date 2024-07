"Wanda piangeva, Icardi la implorava ma lei ha deciso: Voglio il divorzio"

La notizia della separazione di Wanda Nara e Mauro Icardi sta catalizzando l'attenzione dei media e del gossip internazionale . Nelle scorse ore l'imprenditrice e showgirl argentina ha condiviso una story sul suo account Instagram, mettendo fine alle speculazioni che si sono susseguite in questi giorni in merito alla sua storia d'amore con il calciatore del Galatasaray, che stavolta sembra proprio essere giunta al capolinea. " Quanto sono difficili e mi costano i finali ", ha scritto la cantante, per poi aggiungere: "Vedo in tv e sui social versioni che non sono vere. Ma lo accetto, fa parte nel bene e nel male di quello che sono. Ho deciso che ci separiamo ma non smetteremo di essere una famiglia con Mauro . Anche averci provato più di mille volte, quando c'è amore, non è un errore. Non mi pento di nulla, ho regalato alla nostra coppia gli anni più belli della mia vita, ma oggi devo stare da sola ".

Wanda Nara e Icardi separati: l'annuncio in tv

Le parole della vincitrice di Ballando con le Stelle 2023 sono arrivate dopo il messaggio che l'ormai ex lady Icardi ha inviato durante il programma tv argentino 'Pomeriggio America', dove ha rivelato: "Sono separata, per motivi personali e di salute ho provato ancora una volta", quindi ha aggiunto che a breve fornirà ulteriori dettagli sulla rottura, che pare sia arrivata dopo un lungo periodo di crisi iniziato nel 2021, quando la showgirl aveva scoperto il flirt tra il giocatore e l'attrice e cantante China Suarez. Il legale della Nara a TeleShow avrebbe detto: "Lo ha già detto lei. È separata. Il divorzio non è stato ancora firmato". E pensare che di recente la Nara aveva scritto perfino una canzone per il marito.

Nessun commento invce da parte di Icardi, che è volato in Turchia per i suoi impegni con il Galatasaray. Durante il programma A la Tarde, Diego Estéves ha sorpreso tutti, annunciando: "Ho una notizia bomba... Wanda Nara avrebbe chiesto di avviare la procedura di divorzio con Mauro Icardi in Argentina. Mi è stato detto da una persona della cerchia familiare di Wanda, che sta mediando, soprattutto con Wanda. Lei è decisa, Mauro non vuole.... Hanno avuto una discussione allo Chateau, con Mauro che le chiedeva di non rompere e con lei che piangendo gli diceva "questo è il massimo che abbiamo fatto"".