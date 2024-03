Wanda Nara scrive una canzone per Mauro Icardi: la promessa ai fan

Wanda Nara e la canzone per Icardi: la rivelazione

In risposta ad una fan che le ha chiesto quando andrà in concerto, la Nara ha replicato che prima di esibirsi in un concerto, vuole avere un numero adeguato di canzoni da cantare. Tra le rivelazioni fatte ai followers anche quella riguardante il calciatore del Galatasaray, confessando di aver scritto una canzone dedicata a Icardi. Del nuovo brano la cantante non ha fornito ulteriori particolari, ha però lasciato intendere che le piacerebbe avere il marito nel videclip della canzone. "Gli ho scritto una canzone come regalo per il suo compleanno, se accetta di fare il video. Proverò a convincerlo", ha scritto Wanda ai suoi seguaci.