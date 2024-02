Wanda Nara, cena di compleanno per Icardi e finale a sorpresa

Lunedì 19 febbraio Mauro Icardi ha compiuto 31 anni. Il calciatore del Galatasaray è stato festeggiato amorevolmente da Wanda Nara e dai figli in Turchia, così come ampiamente documentato dall'argentina nelle sue recenti Instagram stories. Nessuna grande festa per l'ex Inter, ma una cena a casa, dove l'ex conduttrice di MasterChef Argentina ( a cui qualche mese fa è stata diagnosticata la leucemia ) si è cimentata ai fornelli per celebrare al meglio il marito.

Icardi compie gli anni: i regali di Wanda Nara

Dopo aver accolto con un caloroso abbraccio di famiglia il calciatore, rientrato a casa dopo la partita con il Galatasaray, la cantante ha mostrato una grande torta che ha regalato al suo compagno abbellita con i colori del club turco, ma anche una bambola raffigurante il calciatore, una foto di famiglia ed altri doni. Tra i regali fatti da Wanda a Icardi per il suo compleanno anche una cena speciale. L'imprenditrice ha svelato in una storia su Instagram: "Tra poco inizierò a cucinare per il compleanno di Mauro. Faremo un piatto molto speciale, che ho mangiato quando ero piccola", e ha aggiunto: "Farò il salmone norvegese". Ma non è tutto poiché la Nara ha poi giocato con la bambola commestibile in miniatura raffigurante il marito, leccandola e mangiandone alcuni pezzi, innalzando così la temperatura tra i followers.