Sinner, la Sardegna dopo Wimbledon: fuga d'amore con Anna Kalinskaya

Dopo essersi fermato ai quarti di finale a Wimbledon a causa di un problema fisico che gli ha impedito di giocare al massimo contro un Medvedev in grande forma, Jannik Sinner si è concesso una breve vacanza con la fidanzata Anna Kalinskaya in Sardegna . Nonostante fosse incappucciato per non farsi riconoscere, il campione azzurro è stato riconosciuto e ha scattato qualche selfie, rendendo così la vacanza meno segreta. Il tennista, arrivato a Wimbledon con tanta voglia di vincere il prestigioso torneo londinese, ha accusato un capogiro a metà del terzo set. Già nella notte precedente l'incontro aveva accusato alcuni malori che hanno reso difficile la preparazione all'incontro. Da grande sportivo, non ha trovato scuse dopo la partita e non è entrato troppo nei dettagli sui suoi problemi di salute.

Sinner in vacanza: incappucciato per non essere riconosciuto

Prima di tornare nel Principato di Monaco dove si preparerà per le Olimpiadi di Parigi, Sinner è volato in Sardegna per rilassarsi e fare il pieno di energia insieme alla nuova compagna Anna Kalinskaya. L'altoatesino e la tennista russa sono stati avvistati a Olbia, e nonostante Sinner indossasse una felpa grigia con il cappuccio alzato, è stato riconosciuto immediatamente. I due tennisti ormai non si nascondono più. Nelle scorse settimane, dopo l'ufficializzazione della loro relazione, è arrivata anche la prima foto di coppia. Un tifoso pare li abbia intercettati nel corso di una loro passeggiata post allenamento a Wimbledon, così ha chiesto di fare una foto con i suoi idoli. I due tennisti non hanno saputo dire di no, lasciandosi così immortalare insieme. Nello scatto però i due tennisti non sono apparsi particolarmente sorridenti, dando così il via ad una serie di commenti ironici sui social: "Questa è la classica foto degli sposi con il prete in mezzo", ed ancora: "Povero Jannik... vorrebbe essere dappertutto tranne li", "L'unico che sembra felice è quello in mezzo".