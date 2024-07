Ralf Schumacher gay, coming out social: "La cosa più bella della vita..."

Ralf Schumacher ed il coming out: la reazione del figlio

Il messaggio di Geiss è poi proseguito: "Dopo due anni potete finalmente mostrare al mondo il vostro amore. Conosco Ralf da più di 25 anni e per me è sempre stato una grande gioia. Sempre liberale, una persona di buon cuore che posso chiamare giorno e notte e soprattutto è sempre stato onesto con me. Sono felice di aver partecipato a questo amore e sono ancora più felice per i due che si sono cercati e trovati, perché anch'io amo profondamente Etienne". Il pilota, 49 anni, è stato sposato per 14 anni con Cora Schumacher, ex modella di Playboy ed ex star della copertina di GQ. Nel 2025 la coppia si è separata.

L'ex coppia, che si è sposata nel 2001 ed ha avuto il figlio David nello stesso anno, sembra essere ancora molto unita. In risposta al post del padre sui social, il ragazzo ha scritto: "Sono molto felice che tu abbia finalmente trovato qualcuno con cui sentirti davvero a tuo agio e sicuro, non importa se sei un uomo o una donna. Sono al 100% con te papà e ti auguro tutto il meglio e le congratulazioni". Anche Cora ha avuto una carriera agonistica guidando in varie classi e campionati. A questa professione, l'ex moglie di Schumacher ha affiancato una carriera separata nel mondo dello spettacolo come modella, presentatrice televisiva e attrice. È nota soprattutto per aver partecipato a programmi televisivi tedeschi come Top of the Pops, Mareinhof e Alarm Fur Cobra 11 - Die Autobahnpolizei. Dopo la separazione da Ralf, ha lanciato un profilo sulla piattaforma per adulti OnlyFans. A gennaio, Ralf si è congratulato con l'ex moglie per essere entrata a far parte del cast della versione tedesca di "I'm a Celebrity Get Me Out of Here!".