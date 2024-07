Scamacca conferma la relazione con Angela Nasti: prima foto insieme

Gianluca Scamacca, calciatore dell'Atalanta e della Nazionale italiana, ha ufficializzato la sua relazione con Angela Nasti, influencer ed ex tronista di "Uomini e Donne", il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Dopo giorni di insistenti rumors, i due hanno scelto di condividere pubblicamente la loro storia d'amore condividendo alcune storie su Instagram. Il giocatore ha postato una foto in bianco e nero in cui guarda affettuosamente la compagna, accompagnata da un cuore azzurro e un sole, confermando così la fine della sua relazione con Flaminia Appolloni. La sorella di Chiara Nasti ha pubblicato un'altra foto insieme a Gianluca, dove la si vede dare un bacio al partner, e come dedica ha utilizzato le stesse emoticon.