Carolina Stramare incinta, sui social svela il sesso del bebè: "In questa foto..."

Carolina Stramare e Pietro Pellegri hanno confermato nelle scorse settimane i rumors riguardanti una gravidanza in corso, annunciando sui social : " La vita ci ha regalato la più grande delle benedizioni, saremo presto Mamma e Papà ". La notizia della gravidanza, già al centro del gossip da settimane, era diventata subito virale dopo gli scatti pubblicati dalla rivista Nuovo Tv che li aveva paparazzati durante la recente vacanza a Mykonos , in Grecia. Nei giorni scorsi la modella ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto in cui la si vede raggiante con un bel sorriso e con il pancino in bella vista. A commento dell'immagine, una didascalia che ha svelato il sesso del nascituro: " In questa foto ci sono due donne ". L'ex Miss Italia 2029 sarà quindi presto mamma di una bambina. Tra i commenti al post, anche quello del calciatore: " Vi amo, amori miei ".

Carolina Stramare, i dettagli della gravidanza

Nei giorni scorsi Carolina Stramare, rispondendo ai suoi fan, ha rivelato come sta affrontando la gravidanza: "In questo periodo sono particolarmente emotiva....sono sempre stata un ghiacciolo, sono sempre stata empatica ma facevo fatica ad esprimere le mie emozioni, che ho sempre contenuto molto bene. Ultimamente non riesco, quindi saranno gli ormoni, tornerò quella di prima". Poi ha proseguito: "Sto molto bene, sono molto felice e finalmente mi sono passate tutte quelle ansie che avevo all'inizio che mi facevano vivere questa cosa meno bene o non come avrei voluto. Qualcuna c'è ancora ma va bene così, sono nettamente diminuite". Alla domanda su come ha scoperto di essere incinta, l'ex Miss Italia ha svelato: "Me ne sono accorta per due motivi: il primo perché di punto in bianco non sono più riuscita a correre sul tapis roulant per il male che avevo al seno, che sul momento pensavo fosse perché mi stava arrivando il ciclo; il secondo motivo è perché ero isterica, non quell'isterismo da ovulazione o preciclo, ero veramente isterica. In quei giorni ho discusso tantissimo con Pietro e quando l'ho saputo lo avevo spedito a farmi una commissione perché ero veramente pazza, gli ho detto: o esci di casa o veramente scoppia una bomba. Erano le cinque del pomeriggio, l'ho fatto (il test di gravidanza, ndr) perché devo sapere se sono incinta, perché non mi do altre spiegazioni. Non mi arrivava il ciclo da quattro o cinque giorni, mente sono sempre stata un orologio svizzero. Quindi l'ho fatto un pomeriggio a casa".