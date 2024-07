Wanda Nara, il padre Andres arrestato: di cosa è stato accusato

Nuovi guai per Wanda Nara. L'imprenditrice argentina sta trascorrendo la sua prima vacanza da single in Brasile, dopo aver annunciato (di nuovo) la fine del suo matrimonio con Mauro Icardi. Sui suoi profili social, la cantante ha dichiarato: "Ho deciso di separarmi, ma non smetteremo di essere una famiglia. Non mi pento di nulla, ma oggi devo andare avanti da sola. Non c'è nessuno da incolpare, nessun terzo incomodo. Quello che c'è tra noi è sempre stato più forte di persone esterne”. Oltre a godersi il periodo di riposo, Wanda è tornata a vivere a Buenos Aires. Nel mentre, Mauro Icardi continua la sua preparazione per la nuova stagione con il Galatasaray, anche se i rumors riferiscono sia depresso e dimagrito in seguito alla separazione.