Alice Campello, non solo wag Milan: chi è davvero la moglie di Morata

Alice Campello non è solo una delle più famose wag essendo moglie di Alvaro Morata , ma è anche un'imprenditrice di successo . L'influencer italiana sta vivendo un momento entusiasmante grazie al recente trasferimento di suo marito al Milan . La famiglia è già in Italia, dove si sta godendo qualche giorno di relax in Sardegna, dopo che il giocatore è stato proclamato campione d'Europa con la nazionale spagnola a Euro 2024 . Nei giorni scorsi, sia il calciatore che l'imprenditrice hanno condiviso sui social network la loro felicità per essere tornati nel luogo in cui è iniziata la loro storia d'amore. La Campello sarà così nuovamente vicina ai suoi genitori, con i quali ha sempre avuto un rapporto molto stretto. Andrea Campello e María Libralesso sono grandi sostenitori della figlia ed il loro successo commerciale ha garantito a Alice una vita agiata.

Alice Campello, altro che lady Morata: l'eredità milionaria e gli affari

Il padre dell'influencer, amministratore unico della Campello Motors (una concessionaria di automobili in continua crescita con sede a Mestre), è un ricco imprenditore veneto e fattura milioni di euro. Nonostante le ricchezze e le agiatezze familiari, Alice ha voluto costruirsi una propria carriera nel mondo degli affari, dimostrando di non voler dipendere esclusivamente dall'eredità familiare. Nel 2017, lady Morata ha fondato 'Masqmai', un'azienda che inizialmente si dedicava alla vendita di borse e portafogli made in Spain. Tuttavia i prodotti, realizzati artigianalmente in pelle scamosciata e disponibili in cinque colori al prezzo di 185 euro, non hanno avuto il successo sperato....