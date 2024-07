“Pavard ha trovato l’amore: proposta in Albania, presto il matrimonio”

Fiori d’arancio in vista per Benjamin Pavard . Il difensore dell’ Inter , come riportato dal quotidiano albanese Gazeta Tema, ha chiesto la mano alla compagna Kleofina Pnishi , attrice e modella francese di origine kosovara. La proposta è stata fatta a Saranda, una delle località balneari più famose dell’Albania. Kleofina è nata nel 1994, è laureata in giornalismo e comunicazione e nel 2017 è stata eletta Miss Provenza, titolo che le ha poi permesso di partecipare l’anno successivo a Miss Francia.

I due, sin qui, hanno sempre mantenuto il più stretto riserbo sulla relazione tant’è che non hanno mai pubblicato una sola foto di coppia sui social. Pavard, che sembra aver smaltito la delusione per non aver giocato neanche un minuto all’ultimo Europeo con la Francia, dovrebbe raggiungere i compagni dell’Inter il prossimo 3 agosto per preparare la nuova stagione. La squadra di Inzaghi ha appena archiviato la seconda uscita estiva della preseason, vincendo 2-1 contro la Pergolettese grazie ai gol di un Taremi presentatosi in grande spolvero e Salcedo. Adesso il primo impegno lontano da Appiano Gentile, il prossimo 27 luglio a Cesena contro il Las Palmas. Ancora senza Pavard, che sta godendosi gli ultimi giorni di vacanza.