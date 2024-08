Ralf Schumacher sbugiarda l'ex moglie: pubblica le chat whatsapp e lei si infuria

Prosegue senza sosta lo scontro pubblico tra Ralf Schumacher e la sua ex moglie Cora Brinkmann . Nei giorni scorsi la donna ha dichiarato di aver scoperto la relazione dell'ex marito col nuovo compagno Etienne attraverso i social. Parole che hanno suscitato nell'ex pilota una immediata reazione, ovvero quella di condividere pubblicamente una conversazione privata avvenuta su WhatsApp tra i due. In questa chat, Cora si congratulava apparentemente per quello che credeva essere un matrimonio tra Ralf ed Etienne, suggerendo così che fosse al corrente della relazione ben prima di quanto affermato. L'ex campione ha tenuto a precisare che le parole di Cora non sono quindi veritiere.

Ralf Schumacher e Cora Brinkmann: il botta e risposta social

"Dopo tutto questo tira e molla, vorrei chiarire che Cora si è congratulata con noi a inizio ottobre 2023 perché pensava ci fossimo sposati. Anche lei era felice come si può vedere in questo messaggio indirizzato direttamente a Etienne. È un peccato per me ed Etienne che diffonda così tante bugie. Entrambi vogliamo solo essere lasciati in pace", ha scritto Schumacher sui social. La pubblicazione della chat ha però scatenato una reazione furiosa da parte di Cora, che ha accusato l'ex marito di aver violato la sua privacy e di non essere stato onesto con lei sulla natura del suo rapporto con Etienne: "Quanto deve essere patetica una persona per pubblicare illegalmente messaggi WhatsApp privati in modo da nascondere la verità? Anziché avvicinarmi e dirmi la verità almeno adesso, viola palesemente i miei diritti personali”. Poi ha aggiunto: “Mi ha presentato Etienne solo come suo assistente personale, non come suo compagno. WhatsApp è stato il mio ultimo tentativo per provare a scoprire la verità almeno da lui".