Ronaldo e Georgina, c'è un accordo di separazione: di cosa si tratta

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez , tra le coppie più seguite e invidiate nel mondo dello sport e dello spettacolo, avrebbero firmato un accordo di separazione particolarmente generoso per la modella in caso di rottura. Stando ai dettagli forniti da fonti portoghesi come l'emittente TV Guia, l'accordo prevederebbe un mantenimento da 100mila euro al mese a vita per Georgina, oltre alla consegna della lussuosa 'Villa Ronaldo' di Madrid, una dimora di 4mila metri quadrati acquistata nel 2010 per 5 milioni di euro , ma il cui valore è certamente aumentato nel corso degli ultimi anni. Di recente sono tornati a farsi insistenti i rumors riguardanti un forte periodo di crisi tra la coppia .

Cristiano Ronaldo e Georgina, crisi e matrimonio segreto?

L’ultima voce riguardanti la presunta crisi tra Ronaldo e Georgina arriva dall’Arabia Saudita ed è stata ripresa dal quotidiano spagnolo As. Pare che il motivo che avrebbe scatenato discussioni continue tra i due sarebbe legato alle spese eccessive e alla vita lussuosa che conduce la famosa modella. Ronaldo, noto anche per la sua attenzione ai dettagli e per la gestione oculata dei suoi contratti e beni, sembra voler garantire una stabilità economica a Georgina anche nel caso di una possibile separazione. CR7 e la Rodriguez, insieme da otto anni, stanno crescendo cinque figli (la spagnola è madre biologica di Alana e Bella Esmeralda e mamma per scelta dei gemelli Eva, Mateo e Cristiano jr). La famiglia attualmente vive in Arabia Saudita, dove il fuoriclasse portoghese gioca come capitano dell'Al-Nassr dal gennaio 2023. Cristiano Ronaldo ha fatto di recente alcune inaspettate dichiarazioni riguardanti la sua compagna di lunga data, Georgina Rodriguez, che hanno scatenato numerose speculazioni su un loro possibile matrimonio segreto. Durante un video di allenamento condiviso su Instagram nei giorni scorsi, il calciatore dell'Al Nassr ha menzionato Georgina come "mia moglie", alimentando i sospetti tra i fan.