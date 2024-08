Oriana Sabatini, altro che Arabia: intervista su sesso, porno e masturbazione femminile

Dopo aver festeggiato le nozze con Paulo Dybala a fine luglio, Oriana Sabatini ha continuato a concentrarsi sui suoi progetti in Argentina, tra cui il suo podcast Dove andiamo quando sogniamo. Nell'ultimo episodio, ha ospitato la sessuologa Cecilia Ce per discutere apertamente di temi legati alla sessualità femminile , come la masturbazione e la pornografia. Durante la conversazione, la cantante ha condiviso esperienze personali, spiegando come fin da piccola si sia avvicinata a questi temi, superando pregiudizi e tabù. "Come si inizia l'incontro con se stessi? Sono stata molto prevenuta con i miei amici che non lo facevano, tipo: 'Non ti masturbi?'. Nella società di oggi mi sono sentita figa quando ho detto: 'Ho iniziato quando ero piccola'; "Oh, non ti tocchi?" "Come fai a non toccarti?" Ricordo che sapevo tutto questo quando ero molto giovane ", ha affermato la moglie di Dybala.

Oriana Sabatini su pornografia e stereotipi sessisti

Oriana Sabatini ha riflettuto anche sull'impatto che la pornografia ha avuto su di lei, creando aspettative irreali sulle relazioni sessuali: "Ho iniziato a conoscere la sessualità fin da giovanissima e mi è capitato di imbattermi nel porno quando ero molto giovane. So che mi ha colpito personalmente perché ti pone aspettative su ciò che deve essere fatto e ciò che non devi fare. Ma seriamente, quanto ci ha rovinato la mente? Ho iniziato a guardare il porno prima di avere un'esperienza sessuale e al di là di tutte le cose che non vanno nel porno, anche nei film ti mostrano un'immagine di come deve apparire, poi ti rovina per il resto della tua vita". Inoltre, ha parlato del peso degli stereotipi sessisti nella sessualità eterosessuale, sottolineando come spesso il piacere femminile venga messo in secondo piano rispetto a quello maschile: "Sento che nel sesso eterosessuale, essendo donna, c'è un obiettivo che è quello di piacere all'altro, più che quello di piacere a noi. Oltre ad avere una conversazione, come fai a non sentirti in colpa, cosa stai chiedendo. Ovviamente è un diritto, ma come si fa a farlo capire all'altro?". Tutte conversazioni che in Arabia non sarebbero state sicuramente prese in maniera serena...