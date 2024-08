Alice Campello, sfogo sui tradimenti e Iannone: "Nel fuoco per Morata"

Morata, Alice Campello e Iannone: il gossip

Campello ha spiegato di vivere questo momento con dolore, non solo per la fine della relazione, ma anche per le continue illazioni sul motivo della rottura. Smentendo la notizia diffusa da Dillinger che la vedrebbe protagonista di un flirt con Andrea Iannone, la modella italiana ha commentato: "Ma non l'ho mai visto in vita mia. Mi piacerebbe vedere le foto" ed ancora: "All'inizio volevo controllare questa situazione perché soffrivo tutte queste bugie ma poi ho capito che ognuno penserà sempre ciò che vuole e che tutti si faranno sempre le fantasie che vogliono non posso controllarlo". Poi ha aggiunto: "Io so che persona sono e so che persona è Alvaro, lui sa che non gli ho mai mancato di rispetto e metterei il mio corpo sul fuoco che neanche lui mi ha mai mancato di rispetto. Non esistono foto, video, messaggi, nulla perché non c'è mai stato nulla nonostante tutto il mondo stia cercando qualcosa che non esiste".