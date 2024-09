Dybala, litigio con i fratelli. C'entrano i 75 milioni di euro: "Tutta colpa di Oriana"

Paulo Dybala e Oriana Sabatini , marito e moglie da qualche mese, starebbero affrontando tensioni interne legate ad alcuni problemi familiari. Di recente, infatti, l'argentino ha ricevuto un'offerta estremamente allettante dal calcio saudita: 75 milioni di euro per lasciare la Roma e trasferirsi in Arabia Saudita . Paulo ha deciso di rifiutare la cifra astronomica e le opportunità che un trasferimento del genere avrebbe potuto offrirgli, optando per rimanere in Italia.

Dybala e la guerra familiare da 75 milioni di euro

In un messaggio sui social media, l'attaccante ha spiegato che la sua decisione è stata influenzata da vari fattori, tra cui la sua famiglia, la moglie Oriana, l'amore per la città di Roma, e il desiderio di tornare a giocare nella nazionale argentina. Tuttavia, questa scelta, seppur accolta con grande entusiasmo dai tifosi romanisti, sembra aver scatenato una serie di conflitti all'interno della sua famiglia. Secondo quanto riportato da Diego Esteves al programma "A la tarde", i fratelli di Dybala non hanno preso bene la decisione di rifiutare l'offerta saudita. "I fratelli erano arrabbiati, si sfregavano le mani, ma è successo qualcosa". Diego Esteves, conduttore del programma, ha poi aggiunto: "Danno la colpa a Oriana per aver detto: ‘Non andiamo in Arabia, restiamo in Italia".