Luca Salvadori, la fidanzata lo ricorda sui social: il commovente messaggio

Il tragico incidente di Luca Salvadori ha sconvolto il mondo del motociclismo e i suoi tanti tifosi. Noto pilota di moto e youtuber, il 32enne ha perso la vita durante una gara di superbike dell'International Road Race Championship (IRRC) a Frohburg, in Germania, in un incidente causato dalla caduta di un altro pilota, Didier Grams in Germania, lasciando un vuoto incolmabile nelle vite di coloro che lo conoscevano e ammiravano. Nelle scorse ore, la sua compagna Veronica Culcasi ha condiviso sui social un video in cui sono raccolti i momenti speciali, ora custoditi nei ricordi, vissuti dalla coppia. "Per me tu sei questo sorriso, per sempre", ha scritto la giovane studentessa a commento delle immagini.