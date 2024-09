Djokovic e Dimitrov oltre il tennis: spogliarello all'improvviso

Novak Djokovic e Grigor Dimitrov memorabili e come non li abbiamo mai visti. I due campioni di tennis hanno dato vita a uno spettacolo divertente durante una partita disputata il 17 settembre a Sofia, Bulgaria. L'evento era stato organizzato a favore della federazione bulgara di tennis e ha visto i due tennisti mettersi in mostra non solo per il loro talento, ma anche per la loro simpatia. Alla fine del match, che Dimitrov ha vinto, entrambi i giocatori si sono lasciati andare a un momento divertente che ha strappato più di un sorriso tra gli spettatori presenti, togliendosi le maglie e simulando uno striptease.