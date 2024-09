Schillaci: i matrimoni, l'amore per Barbara Romano e i figli

La notizia della morte di Totò Schillaci ha scosso il mondo del calcio e non solo. L'ex calciatore è stato sposato due volte: le prime nozze sono avvenute con Rita Bonaccorso, ex parrucchiera, nel 1987 quando entrambi erano ancora molto giovani. Il loro matrimonio è durato fino al 1995, anno in cui hanno deciso di separarsi. Al programma Fuorigioco, Rita aveva rivelato nel 2018, che lui la dava per scontata e non credeva che lei lo avrebbe mai lasciato. La coppia ha avuto due figli: Mattia, che attualmente vive in Portogallo dove studia odontoiatria, e Jessica, che lavora come infermiera.