Sinner, le rivelazioni su Anna Kalinskaya: "Energia positiva. E il bacio..."

Jannik Sinner, le parole su Anna Kalinskaya

Proseguendo a parlare della relazione con la tennista russa e del loro supporto reciproco, Jannik ha affermato: "Se ci aiutiamo nella nostra professione? No, ci tifiamo a vicenda e ci supportiamo per come possiamo, ma come tennisti siamo molto diversi. Ma quando riusciamo cerchiamo sempre di supportarci a vicenda e di seguire le nostre partite, e questo mi dà tanta energia positiva". La tennista russa era presente sugli spalti anche a Pechino durante la finale tra Sinner e Carlos Alcaraz, vinta da quest'ultimo in tre set. Subito dopo la sfida, il tennista spagnolo ha riservato delle belle parole per il campione azzurro: “Sei molto umile, ti auguro tanti successi nel corso della tua carriera. Ti rispetto molto come giocatore ma ancora di più come persona. Hai delle persone fantastiche intorno a te. Anche oggi hai dimostrato perché sei il migliore al mondo, mentalmente e fisicamente sei una bestia".